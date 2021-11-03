Дочь Заворотнюк выходит замуж

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк объявила, что выходит замуж. Об этом 25-летняя Анна Заворотнюк сообщила в Instagram сторис.

Фото: Instagram Instagram

Девушка познакомилась со своим избранником во время учебы в Нью-Йорке. Получив дипломы, пара переехала в Москву. В феврале 2021 года Анна купила квартиру в центре столицы. Там она живёт вместе с молодым человеком.

Ранее Анна Заворотнюк рассказала о глубокой депрессии из-за болезни матери.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк.