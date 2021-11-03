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Дочь Заворотнюк выходит замуж

Газета.Ru
25 минут назад

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк объявила, что выходит замуж. Об этом 25-летняя Анна Заворотнюк сообщила в Instagram сторис.

Дочь Заворотнюк выходит замуж
Фото: InstagramInstagram

Девушка познакомилась со своим избранником во время учебы в Нью-Йорке. Получив дипломы, пара переехала в Москву. В феврале 2021 года Анна купила квартиру в центре столицы. Там она живёт вместе с молодым человеком.

Ранее Анна Заворотнюк рассказала о глубокой депрессии из-за болезни матери.

Заворотнюк готовят к операции

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк.

Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в 2020 году в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

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