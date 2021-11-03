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Съемки шоу Леры Кудрявцевой приостановлены на неопределенное время

Вероника Полынина
24 минуты назад

Съемки программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» приостановили на неопределенное время из-за пандемии. Об этом сообщил шоумен и продюсер Гарик Мартиросян в Instagram.

Съемки шоу Кудрявцевой приостановлены на неопределенное время
Фото: InstagramInstagram

«Официально! «Холдинг «Газпром-медиа» принял решение об ограничении съемочных процессов шоу и программ из-за пандемии», - написал Мартиросян.

По его словам, съемки отменены до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Он пояснил, что ограничения коснутся программ телеканала НТВ «Секрет на миллион», «Суперстар! Возвращение» и других шоу, где предусмотрен полный зал зрителей. В их число также входит шоу «Игра» на ТНТ.

Ранее издание Super.ru со ссылкой на источники сообщило, что шоу «Игра» снимут с эфира из-за поцелуя Дениса Дорохова с Александром Панекиным. Пресс-служба телеканала ТНТ эту информацию опровергала.

Шоу-бизнес,Денис Дорохов,Лера Кудрявцева,Газпром-медиа,Super.ru,НТВ,
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