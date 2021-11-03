«Адская лошадь»: на белорусском ТВ резко раскритиковали Собчак

Белорусский журналист Григорий Азаренок в эфире канала СТВ раскритиковал телеведущую Ксению Собчак. В программе «Азаренок. Тайные пружины политики 2.0», которая доступна на YouTube, ведущий назвал российскую коллегу «медиатварью» и упомянул ее в числе покровителей «дна жизни, канализации и плесени человечества».
Резкую реакцию журналиста вызвало недавний документальный фильм про священника Романа Степанова.
«Собчачка, адская лошадь, не устающая ржать и фыркать на нашего президента. Ну вот что ты за падла такая? Твоя машина убила человека, а ты сбежала. Бог тебя спас, и ты не пострадала, а ты тут же выдала антицерковный фильм», — заявил Азаренок.
В заключение ведущий добавил, что Собчак будет ждать судьба французского писателя Маркиза де Сада, которого он назвал ее кумиром. Свое последнее сочинение он якобы написал на стенах психиатрической больницы собственными испражнениями.
Ранее Собчак раскритиковал российский телеведущий Владимир Соловьев. Причиной стало интервью журналистки с бывшим пресс-секретарем Бориса Ельцина Сергеем Ястржембским, где тот заявил о профнепригодности нынешнего официального представителя МИД Марии Захаровой. Он охарактеризовал журналистку словами «матерящаяся тетка, целующаяся с девками», а также обвинил ее в цинизме и безнравственности.