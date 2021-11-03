«Адская лошадь»: на белорусском ТВ резко раскритиковали Собчак

«Собчачка, адская лошадь, не устающая ржать и фыркать на нашего президента. Ну вот что ты за падла такая? Твоя машина убила человека, а ты сбежала. Бог тебя спас, и ты не пострадала, а ты тут же выдала антицерковный фильм», — заявил Азаренок.