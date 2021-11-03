Горевой рассказал, стоит ли рваться в Голливуд

Актер Михаил Горевой посоветовал своим коллегам стремиться сниматься в голливудских фильмах. Артист отметил, что участвует в западных проектах уже 20 лет, а число его зрителей стало исчисляться «миллиардами» сообщает «Слово и Дело».

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Горевой подчеркнул, если актера позовут на голливудские съемки, то соглашаться нужно непременно.

«Когда артисты туда (в Голливуд — прим. ред.) попадают, они осознают, что их не только кругозор, но и зрительный зал, расширяется. У меня были миллионы зрителей, а теперь — миллиарды. Я осознал это не сразу, напугался, потом ничего, справился», — заявил актер.

При этом в понятие «Голливуд» Горевой включил весь западный кинематограф. Артист отметил, что по большей части снимается в Европе у англичан, а сейчас его «полюбили французы».

Также Горевой ответил на вопрос и популярности TikTok, в котором свои ролики начали записывать и профессиональные артисты.

«Я пару раз видел, но называть это актерством никак нельзя. TikTok — это забава, шутка, веселуха. К ней так и надо относиться», — сказал он.