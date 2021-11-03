Звезде «Бумера» и «Бригады» сорвали отдых в Греции

Актер Владимир Вдовиченков («Бригада», «Бумер», «Левиафан») подал в суд на туроператора из-за сорванного отдыха в Греции. Как рассказал «Московский комсомолец», актер хочет взыскать с компании более 1,2 млн рублей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным газеты, более 623 тыс. рублей из этой суммы Вдовиченков заплатил оператору за путевки для своей семьи. Еще в 600 тыс. рублей оценивается моральный ущерб за сорванный отпуск.

Кроме того, как утверждает издание, Вдовиченков потребовал оштрафовать компанию «за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований заявителем» – это 50 процентов от суммы, которую ему присудят.

«МК» рассказал, что Вдовиченков, как и многие россияне, пострадал из-за приостановки действительности известного туроператора (одной из причин этого, в свою очередь, стала пандемия и закрытие границ). Отпуск актера в Греции был запланирован на лето 2021 года.

«МК» отмечает, что пострадавшие туристы начали массово обращаться в суд, иски многих из них уже отклонили.