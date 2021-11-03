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Звезде «Бумера» и «Бригады» сорвали отдых в Греции

Мария Иванова
1 час назад

Актер Владимир Вдовиченков («Бригада», «Бумер», «Левиафан») подал в суд на туроператора из-за сорванного отдыха в Греции. Как рассказал «Московский комсомолец», актер хочет взыскать с компании более 1,2 млн рублей.

Звезде «Бумера» и «Бригады» сорвали отдых в Греции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным газеты, более 623 тыс. рублей из этой суммы Вдовиченков заплатил оператору за путевки для своей семьи. Еще в 600 тыс. рублей оценивается моральный ущерб за сорванный отпуск.

Кроме того, как утверждает издание, Вдовиченков потребовал оштрафовать компанию «за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований заявителем» – это 50 процентов от суммы, которую ему присудят.

«МК» рассказал, что Вдовиченков, как и многие россияне, пострадал из-за приостановки действительности известного туроператора (одной из причин этого, в свою очередь, стала пандемия и закрытие границ). Отпуск актера в Греции был запланирован на лето 2021 года.

«МК» отмечает, что пострадавшие туристы начали массово обращаться в суд, иски многих из них уже отклонили.

Ранее сообщалось, что из-за проблем, возникших у оператора, российским туристам отменили туры на общую сумму около одного миллиарда рублей. Средняя стоимость бронирования составляла 700 евро, а отменено было около 17 тыс. туров.
Шоу-бизнес,Владимир Вдовиченков,Московский комсомолец,
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