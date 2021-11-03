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«Равна нулю»: Кехман объяснил отличие Бузовой от Цискаридзе

Елена Прошина
20 минут назад

Новый директор театра МХАТ имени Горького Владимир Кехман объяснил, чем певица Ольга Бузова, участвовавшая в отмененном спектакле «Чудесный грузин», отличается от артиста балета Николая Цискаридзе. Как он рассказал РЕН ТВ, в театре «конверсия» от звезд Instagram в театре «равна нулю».

«Равна нулю»: Кехман объяснил отличие Бузовой от Цискаридзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Продано всего лишь 225 билетов, и это цифра, которая не позволяет мне выпустить этот спектакль на сцену. Поэтому его отменили. Всё. Ничего другого нет», — объяснил Кехман ситуацию с отменой «Чудесного грузина».

В свою очередь, участие Цискаридзе в постановке обходится театру в 500 тысяч рублей, которые идут на гонорар артисту, а спектакль приносит до 6 млн рублей с показа.

«Поэтому я всегда говорил и буду говорить: театр — особое место, здесь жизнь live», — добавил Кехман.

Напомним, что 27 октября Кехмана назначили новым гендиректором МХАТ имени Горького. После его прихода постановка «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой, вызывавшая возмущение у многих театральных деятелей, была перенесена на неопределенный срок — якобы, из-за плохих продаж билетов.

За отменой спектакля последовало увольнение художественного руководителя театра Эдуарда Боякова — режиссеру пришлось уйти из театра, несмотря на подписанный пятилетний контракт.

Шоу-бизнес,Эдуард Бояков,Николай Цискаридзе,Владимир Кехман,Ольга Бузова,РЕН ТВ,
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