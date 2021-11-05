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«Мой театр всегда со мной»: Бузова после МХАТа пришла в театр Пушкина

News.ruиещё 12
34 минуты назад

Ольга Бузова после отмены спектакля «Чудесный грузин» с её участием во МХАТе пришла в театр имени Пушкина. Телеведущая появилась не на сцене, а на премьере постановки «Костик», о чём написала в Instagram.

Театр Пушкина пригласил Бузову на спектакль
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бузова призналась, что скучает по театральным подмосткам, что актриса в ней всё ещё жива и поэтому она решила пока наслаждаться театральным искусством из зала.

По приглашению театра Пушкина я сейчас иду на «Костика». Это по мотивам пьесы Чехова «Чайка». Я в предвкушении, потому что это одна из самых обсуждаемых премьер. В общем, театр меня не оставляет. Мой театр всегда со мной, — сообщила Бузова в своём микроблоге.

Примечательно, что многие сотрудники МХАТа обвинили именно приглашённую звезду в отмене спектакля «Чудесный грузин». Сама она тоже не обрадовалась решению нового руководства театра, которое не только закрыло спектакль, но и распрощалось с экс-ведущей «Дома-2».

Бузова как настоящая театралка сочла своим долгом поделиться с подписчиками впечатлениями от просмотренного спектакля. По её словам, это «совершенно новое и очень современное» прочтение чеховской «Чайки». Теперь по дороге домой ей есть, о чём подумать, поговорить с друзьями и даже помолчать.

Ранее новый директор МХАТа Владимир Кехман объяснил увольнение Бузовой из театра, сравнив её с Николаем Цискаридзе по гонорарам. По словам Кехмана, пока он точно знает, что люди платят большие деньги, чтобы увидеть Цискаридзе, на Бузову же было продано мизерное количество билетов.
Шоу-бизнес,Николай Цискаридзе,Владимир Кехман,Ольга Бузова,
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