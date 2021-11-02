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«Меня оклеветали»: Рэпер Yung Trappa выступил с заявлением

Елена Прошина
1 час назад

Задержанный за изнасилование студентки в Ленинградской области рэпер Yung Trappa уверяет, что все произошло по обоюдному согласию, пишет Телеграм-канал Shot.

«Меня оклеветали»: Рэпер Yung Trappa выступил с заявлением
Фото: TwitterTwitter

«Меня оклеветали и оговорили, в частности, моя девушка, с которой я встречался больше месяца, — Алина. У нас всегда все было по обоюдному согласию, никогда никакого насилия я не причинял. Она уехала от меня утром, как я знаю, и увидел владелец дома, в котором мы отдыхали. На ней не было ни единого побоя. Ни на ней, ни на ее подруге, я никогда никого не насиловал», — сказал рэпер.

На допросе он рассказал, что секс был дважды. Сначала участие принимала и подруга Алины. Она целовалась с рэпером и девушкой, но потом Алина приревновала ее, и девушке пришлось уйти.

Ранее сообщалось, что в отношении рэпера возбудили два уголовных дела – об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Инцидент произошел в коттедже в Ленинградской области.

По словам потерпевшей Алины, она выпила немного шампанского и пошла спать. Около четырех утра в комнату, где спали Алина и ее подруга, зашел рэпер и принудил девушку к сексу. После этого подруги уехали в город и обратились в полицию.

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