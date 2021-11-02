«Меня оклеветали»: Рэпер Yung Trappa выступил с заявлением

«Меня оклеветали и оговорили, в частности, моя девушка, с которой я встречался больше месяца, — Алина. У нас всегда все было по обоюдному согласию, никогда никакого насилия я не причинял. Она уехала от меня утром, как я знаю, и увидел владелец дома, в котором мы отдыхали. На ней не было ни единого побоя. Ни на ней, ни на ее подруге, я никогда никого не насиловал», — сказал рэпер.