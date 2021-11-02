Ветлицкая сообщила о неизлечимой болезни своего питомца

Ветлицкая рассказала о неизлечимой болезни своей собаки
Певица и актриса Наталья Ветлицкая опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала о неизлечимой болезни у своей собаки. У питомца диагностировали малярию.
«Еще несколько месяцев назад она, практически полностью облысевшая, еле стоявшая на ногах и с трудом принимающая пищу, продолжала смиренно и стойко сносить свои страдания и очень неприятное непрекращающееся лечение. У нее тяжелая форма малярии. Это неизлечимое, тяжелое заболевание, которое, к сожалению, поражает многих животных в наших краях», — написала, эмигрировавшая в Испанию, Ветлицкая.
По ее словам, чтобы защитить животных делают прививки, но они «защищают лишь 60%».
«Всегда есть риск заболеть. Мы боролись почти два года и вот, наконец-то, наша любимая куколка пришла в хорошее состояние. В какой-то момент мы потеряли надежду и уже были готовы к самому худшему, но все равно продолжали биться за ее здоровье».
Певица также отметила «удивительное терпение и невероятную волю к жизни» у своей любимицы.