Ветлицкая сообщила о неизлечимой болезни своего питомца

«Всегда есть риск заболеть. Мы боролись почти два года и вот, наконец-то, наша любимая куколка пришла в хорошее состояние. В какой-то момент мы потеряли надежду и уже были готовы к самому худшему, но все равно продолжали биться за ее здоровье».