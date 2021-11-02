Против рэпера Yung Trappa возбудили два уголовных дела

Рэпера Янга Траппу задержали по делу об изнасиловании, сообщает Telegram-канат Mash на Мойке. В отношении рэпера возбудили два уголовных дела – об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В настоящее время его допрашивают. Следствие будет ходатайствовать о заключении рэпера под стражу.

Фото: Instagram Instagram

Как пишет Mash, инцидент произошел в Ленинградской области. Потерпевшая Алина рассказала, что познакомилась с рэпером в соцсетях. Они несколько раз встречались, гуляли, ходили в кафе. На Хэллоуин она в компании пяти парней и трёх девушек поехала в арендованный коттедж в Подборовье.

По словам девушки, она выпила немного шампанского и пошла спать. Около четырех утра в комнату, где спали Алина и ее подруга, зашел рэпер и принудил девушку к сексу. После этого подруги уехали в город и обратились в полицию.

Траппа, в свою очередь, считает, что все было по взаимному согласию, и девушки уехали домой в 10 утра, сказав хозяину дома, что все в порядке.