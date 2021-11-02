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«Ему тяжело»: директор рассказал о состоянии Краско

Елена Прошина
28 минут назад

Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал, что состояние здоровья актера после перенесенного инсульта улучшилось, но ему все еще тяжело проводить много времени на сцене. Сейчас артист играет только в одном спектакле, сообщает «Москве 24».

«Ему тяжело»: директор рассказал о состоянии Краско
Фото: ТАССТАСС

«Улучшение после курса реабилитации, конечно, есть, но хотелось бы большего. Устает он», – приводятся в материале слова Смородинова.

Также по его словам, у Краско ухудшилось зрение, а делать операцию рискованно. Большую часть времени актер проводит дома под присмотром детей.

«В конце спектакля "Я вернулся в мой город" у него небольшая роль. Он читает Пушкина. Участвует только в этом спектакле, в остальных пока играть не может. Ему тяжело, он не может столько времени проводить на сцене. Все-таки ему 92-й год пошел. Он столько всего перенес: и коронавирус, и инсульт. В принципе, для своих лет держится молодцом».

Шоу-бизнес,Вячеслав Смородинов,Иван Краско,
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