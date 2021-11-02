«Ему тяжело»: директор рассказал о состоянии Краско

Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал, что состояние здоровья актера после перенесенного инсульта улучшилось, но ему все еще тяжело проводить много времени на сцене. Сейчас артист играет только в одном спектакле, сообщает «Москве 24».

«В конце спектакля "Я вернулся в мой город" у него небольшая роль. Он читает Пушкина. Участвует только в этом спектакле, в остальных пока играть не может. Ему тяжело, он не может столько времени проводить на сцене. Все-таки ему 92-й год пошел. Он столько всего перенес: и коронавирус, и инсульт. В принципе, для своих лет держится молодцом».