Крутой показал внебрачного сына

Внебрачный сын Игоря Крутого Яков пришел на семейный праздник по случаю 40-летия старшего брата Николая. Видео с празднества композитор опубликовал в своем Instagram.

Фото: ТАСС ТАСС

Согласно кадрам, 30-летний Яков сдружился со своим старшим братом по отцу — в ролике они общаются и выглядят по-родственному. Также за праздничным столом сидела и мать Крутого Светлана, которая подняла тост за старшего внука, пожелав ему здоровья, любви и достижения желаемого.

Яков также высказал пожелания брату: «Я желаю тебе только счастья, здоровья и, чтобы рядом были только близкие люди».

Также в кругу семьи отметилась и супруга Крутого Ольга. Однако их общей дочери, 18-летней Александры, на празднике не было – в этом году девушка поступила в престижный университет в Майами. С рождения она живет с мамой в США, лишь изредка бывая в России.

Напомним, что о своем внебрачном сыне Крутой узнал три года назад — 30-летнему мужчине удалось связаться с композитором через его старшего сына Николая. Матерью Якова оказалась некая Ирина, с которой у музыканта случился роман, когда та работала продавцом-кассиром в столичном магазине «Октябрьский».