МакSим закатила вечеринку в разгар пандемии

Певица МакSим устроила шумную вечеринку в честь 7-летия младшей дочки Маши. Фотографии праздника исполнительница разместила в Instagram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Подписчики обратили внимание, что все присутствующие были без масок. Они выразили опасение, что чудом спасшаяся после заражения COVID-19 певица может заболеть еще раз.

Врач Эдуард Шунков в комментарии «Дням.ру» подтвердил, что МакSим не застрахована от нового заражения. По его словам, любое скопление народа может представлять опасность. Он допустил, что все присутствующие на вечеринке могли быть привиты или иметь иммунитет против COVID-19. В этом случае, по словам специалиста, риск заражения «близится к нулю».

При этом он предупредил, что повторное заболевание не менее опасно, чем первичное, поскольку именно в этот момент иммунная система может быть ослаблена.

«Опасность представляют все циркулирующие штаммы и не известно, как человек перенесет повторное заражение в тот или иной период времени в течение года. Иммунитет имеет свойства ослаблять свои защитные свойства», - заявил Эдуард Шунков.