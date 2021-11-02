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Эрнст рассказал о разговоре с Кирилловым перед смертью

Елена Прошина
1 час назад

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст произнес речь на похоронах диктора Игоря Кириллова и рассказал об их последнем разговоре, который состоялся за три дня до его смерти. Как сообщает NEWS.ru, заразившийся коронавирусом Кириллов «обшучивал свое состояние».

Эрнст рассказал о разговоре с Кирилловым перед смертью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил Эрнст, Кириллов был одним из двух главных голосов ХХ века — вторым он назвал советского диктора Юрия Левитана.

«Этот голос воплощал время и страну», — охарактеризовал глава Первого канала работу диктора.

По словам Эрнста, «Игорь Кириллович мог забронзоветь», однако все равно оставался простым в общении человеком и всегда сохранял свое чувство юмора.

«Когда ему говорили "Здравствуйте, мэтр!", он отвечал: "Нет, я метр 83". В последний раз общались за три дня до смерти, он обшучивал своё состояние. Обсуждали полёт киноэкипажа и как будем отмечать 90-летие», — рассказал Эрнст.

Напомним, что Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военнослужащего. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1955 году.

После этого два года был актером нынешнего Театра на Таганке, а с 1957 года перешел работать на телевидение, где начал карьеру в должности помощника режиссера музыкальной редакции, однако уже спустя два месяца стал диктором. С 1968 по 1989 год он возглавлял дикторский отдел на Первом канале. Кроме того, с 1965 года вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.

О смерти Кириллова стало известно 30 октября. По предварительной версии, причиной смерти стали осложнения, вызванные тромбозом нижних конечностей после заражения коронавирусом.

Шоу-бизнес,Юрий Левитан,Игорь Кириллов,Константин Эрнст,
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