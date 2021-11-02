Эрнст рассказал о разговоре с Кирилловым перед смертью

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст произнес речь на похоронах диктора Игоря Кириллова и рассказал об их последнем разговоре, который состоялся за три дня до его смерти. Как сообщает NEWS.ru, заразившийся коронавирусом Кириллов «обшучивал свое состояние».
Как отметил Эрнст, Кириллов был одним из двух главных голосов ХХ века — вторым он назвал советского диктора Юрия Левитана.
«Этот голос воплощал время и страну», — охарактеризовал глава Первого канала работу диктора.
По словам Эрнста, «Игорь Кириллович мог забронзоветь», однако все равно оставался простым в общении человеком и всегда сохранял свое чувство юмора.
«Когда ему говорили "Здравствуйте, мэтр!", он отвечал: "Нет, я метр 83". В последний раз общались за три дня до смерти, он обшучивал своё состояние. Обсуждали полёт киноэкипажа и как будем отмечать 90-летие», — рассказал Эрнст.
Напомним, что Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военнослужащего. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1955 году.
После этого два года был актером нынешнего Театра на Таганке, а с 1957 года перешел работать на телевидение, где начал карьеру в должности помощника режиссера музыкальной редакции, однако уже спустя два месяца стал диктором. С 1968 по 1989 год он возглавлял дикторский отдел на Первом канале. Кроме того, с 1965 года вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.
О смерти Кириллова стало известно 30 октября. По предварительной версии, причиной смерти стали осложнения, вызванные тромбозом нижних конечностей после заражения коронавирусом.