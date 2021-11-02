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Прохор Шаляпин сообщил о гибели близкого друга

Газета.Ru
40 минут назад

Прохор Шаляпин сообщил в Instagram о гибели своего близкого друга - фотографа и клипмейкера Дмитрия Соколова.

Овдовевший Прохор Шаляпин сообщил о новой потере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Очень жаль, когда вот так легко и просто обрывается человеческая жизнь. Этой ночью Дима погиб в автокатастрофе. Дорогой друг, мы будем по тебе скучать", - написал Шаляпин в сториз.

Он призвал своих подписчиков помочь семье погибшего в автокатастрофе фотографа.

Ранее Шаляпин отказался возвращать подаренные покойной женой квартиры. Прохор Шаляпин и Татьяна Клаудиа Дэвис поженились 29 августа в одном из дорогостоящих отелей Лас-Вегаса. Через несколько дней супруга артиста заболела коронавирусом. 30 сентября ее не стало. Сам Шаляпин утверждает, что не претендует на наследство покойной жены. До этого певец рассказал, что не испытывал сильных чувств к Дэвис. По его словам, будущая жена сама предложила жениться на ней.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Дмитрий Соколов,
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