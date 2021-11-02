Овдовевший Прохор Шаляпин сообщил о новой потере

"Очень жаль, когда вот так легко и просто обрывается человеческая жизнь. Этой ночью Дима погиб в автокатастрофе. Дорогой друг, мы будем по тебе скучать", - написал Шаляпин в сториз.

Ранее Шаляпин отказался возвращать подаренные покойной женой квартиры. Прохор Шаляпин и Татьяна Клаудиа Дэвис поженились 29 августа в одном из дорогостоящих отелей Лас-Вегаса. Через несколько дней супруга артиста заболела коронавирусом. 30 сентября ее не стало. Сам Шаляпин утверждает, что не претендует на наследство покойной жены. До этого певец рассказал, что не испытывал сильных чувств к Дэвис. По его словам, будущая жена сама предложила жениться на ней.