В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.48EUR 82.96BRENT 84.69
Войти в почту

«Ничего не рассказывают»: директор Гаркалина о состоянии артиста

Елена Прошина
1 час назад

Директор народного артиста России Валерия Гаркалина Наталья Теплова опровергла информацию, что актеру назначают новые препараты для сердца, а сам он находится на аппарате ЭКМО. В беседе с Teleprogramma.pro, она заявила, что все, что известно о состоянии артиста ей и дочери Гаркалиной Нике — это то, что он находится в реанимации.

«Ничего не рассказывают»: директор Гаркалина о состоянии артиста
Фото: ТАССТАСС

«Я понятия не имею, где журналисты берут эту информацию. Я думаю, что если бы все было действительно так, то его дочери бы все сказали, но ничего подобного нам не говорили», — пояснила Теплова.

Близким Гаркалина известно, что актер находится в реанимации, однако на каких аппарате он находится — неизвестно. Кроме того, и о новых лекарствах для поддержки сердца они узнали из СМИ. По мнению директора, таким образом «кто-то старается ради рейтинга своих СМИ».

«Врачи нам тоже ничего не рассказывают, просто всегда говорят: "Ждите"», — добавила Теплова.

Напомним, что Гаркалина доставили с коронавирусом в московскую больницу № 40 в Коммунарке 2 октября. Инфекция развивается на фоне хронического заболевания — атеросклероза сосудов. В прошлом актер перенес два инфаркта, а также операцию по шунтированию сердца.

Позднее в СМИ появилась информация, что медики оценивают состояние актера Валерия Гаркалина как крайне тяжелое. Народный артист все еще находится в реанимации и якобы подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который насыщает кровь кислородом.

Шоу-бизнес,Валерий Гаркалин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители