«Ничего не рассказывают»: директор Гаркалина о состоянии артиста

Директор народного артиста России Валерия Гаркалина Наталья Теплова опровергла информацию, что актеру назначают новые препараты для сердца, а сам он находится на аппарате ЭКМО. В беседе с Teleprogramma.pro, она заявила, что все, что известно о состоянии артиста ей и дочери Гаркалиной Нике — это то, что он находится в реанимации.

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«Я понятия не имею, где журналисты берут эту информацию. Я думаю, что если бы все было действительно так, то его дочери бы все сказали, но ничего подобного нам не говорили», — пояснила Теплова.

Близким Гаркалина известно, что актер находится в реанимации, однако на каких аппарате он находится — неизвестно. Кроме того, и о новых лекарствах для поддержки сердца они узнали из СМИ. По мнению директора, таким образом «кто-то старается ради рейтинга своих СМИ».

«Врачи нам тоже ничего не рассказывают, просто всегда говорят: "Ждите"», — добавила Теплова.

Напомним, что Гаркалина доставили с коронавирусом в московскую больницу № 40 в Коммунарке 2 октября. Инфекция развивается на фоне хронического заболевания — атеросклероза сосудов. В прошлом актер перенес два инфаркта, а также операцию по шунтированию сердца.