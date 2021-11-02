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Макеева раскрыла тайны о бизнесе и недвижимости в Турции

РИА "ФедералПресс"
43 минуты назад

Актриса Анастасия Макеева уже год назад купила в Турции квартиру, но по сей день держала это в тайне. Недавно ее пасынок, сын мужа Романа Малькова рассказал своим подписчикам, что у семьи есть недвижимость на морском побережье. Артистка вышла на связь со своими фанатами и рассказала о бизнесе и квартире в солнечной стране.

Макеева раскрыла тайну о недвижимости в Турции
Фото:  Комсомольская правда / Global Look Press /globallookpress.com Комсомольская правда / Global Look Press /globallookpress.com

«У нас здесь есть недвижимость. Это правда», – рассказала актриса.

По словам Макеевой, температура воздуха в стране составляет 26 градусов, а море 24 градуса. В квартире у них растет свое лимонное дерево и кумкват.

«Квартиру мы действительно купили, где-то больше года назад. Здесь у нас складываются очень интересные проекты. Поэтому мы здесь не отдыхаем, а живем и работаем», – поделилась Макеева.

Актриса отметила, что никогда не уедет из России. Она подчеркнула, что является патриоткой и обожает свою страну.

Артистка добавила, что обязательно раскроет своим подписчикам секрет о том, чем занимается в Турции, и как можно заработать деньги, находясь на локдауне. Кроме того, она обещала поделиться тем, как можно приобрести недвижимость в Турции, по каким ценам и какие для этого есть лайфхаки.

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков отправились в Турцию. Андрей поделился, что в Турции семья пробудет до того времени, пока в России не закончится локдаун.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
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