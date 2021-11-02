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«Открыть МХАТ-2»: Ургант предложил Бузовой идею после её изгнания из театра

News.ru
18 минут назад

Иван Ургант в шуточной форме рассказал, куда податься изгнанной из театра Бузовой. Поющей ведущей нужно создать «МХАТ-2» по аналогии с «Домом-2», пошутил Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале.

Ургант предложил Бузовой открыть «МХАТ-2»
Фото: Кирилл Зыков/АГНКирилл Зыков/АГН

Ольга Бузова, покорившая в этом году театральную сцену, больше не выйдет на подмостки легендарного МХАТа. Такое решение приняло новое руководство учреждения, отменившее спектакль по причине якобы низкого спроса постановки у зрителей.

Иван Ургант не смог оставить без внимания столь знаменательное событие, он заявил, что всегда поддерживал поющую ведущую и поэтому в столь трудную минуту нашёл для неё идею.

Я бы Оле не предлагал бы идти в какие-то другие театры. Ей нужно открыть свой театр. Её выгнали из МХАТа Горького? Ну и всё, она открыла свой МХАТ-2. Вот и всё! — прошёлся по Бузовой профессиональный актёр и телеведущий.

В доказательство своих слов Ургант даже представил логотип нового проекта, выполненный по аналогии с логотипом популярного реалити, с которого начинала свой старт поющая ведущая.

Ранее Ольга Бузова поделилась в соцсети своей реакцией по поводу решения нового руководителя МХАТа им. Горького Владимира Кехмана об отмене показа спектакля «Чудесный грузин» с её участием, который должен был состояться 2 ноября.
Шоу-бизнес,Иван Ургант,Владимир Кехман,Ольга Бузова,
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