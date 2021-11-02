Ургант предложил Бузовой открыть «МХАТ-2»

Я бы Оле не предлагал бы идти в какие-то другие театры. Ей нужно открыть свой театр. Её выгнали из МХАТа Горького? Ну и всё, она открыла свой МХАТ-2. Вот и всё! — прошёлся по Бузовой профессиональный актёр и телеведущий.