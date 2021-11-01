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Неосторожная фраза Виторгана подогрела слухи о его женитьбе

Елена Прошина
34 минуты назад

Режиссер Максим Виторган во время общения с журналистами вновь подогрел слухи о своей тайной женитьбе на актрисе и певице Нино Нинидзе, пишет НТВ.

Неосторожная фраза Виторгана подогрела слухи о его женитьбе
Фото: InstagramInstagram

Виторган и Нинидзе, которые встречаются уже около двух лет, вместе пришли на кинопремьеру. Перед показом они ответили на вопросы журналистов. Виторган рассказал, как дрался в поезде с пьяными шахтерами. После этого корреспондент спросил Нинидзе о недавно прошедшем концерте. Певица сказала, что помнит журналиста.

«Видите, мы с вами практически подружились», - сказал журналист.

«Да вы уже практически поженились, ребят. Все, хватит, спасибо!», - сказал в ответ Виторган и увел Нинидзе от журналистов.

Слухи о том, что Виторган и Нинидзе тайно поженились ходят давно. Подписчики страницы Нинидзе в Instagram под совместными фотографиями режиссера и певицы отмечают, что они очень похожи, и тоже задаются вопросом об их матримониальном статусе. Пользователи также считают, что в отношениях с Нинидзе Виторган расцвел.

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