Неосторожная фраза Виторгана подогрела слухи о его женитьбе

Режиссер Максим Виторган во время общения с журналистами вновь подогрел слухи о своей тайной женитьбе на актрисе и певице Нино Нинидзе, пишет НТВ.

Фото: Instagram Instagram

Виторган и Нинидзе, которые встречаются уже около двух лет, вместе пришли на кинопремьеру. Перед показом они ответили на вопросы журналистов. Виторган рассказал, как дрался в поезде с пьяными шахтерами. После этого корреспондент спросил Нинидзе о недавно прошедшем концерте. Певица сказала, что помнит журналиста.

«Видите, мы с вами практически подружились», - сказал журналист.



«Да вы уже практически поженились, ребят. Все, хватит, спасибо!», - сказал в ответ Виторган и увел Нинидзе от журналистов.