Неосторожная фраза Виторгана подогрела слухи о его женитьбе

Режиссер Максим Виторган во время общения с журналистами вновь подогрел слухи о своей тайной женитьбе на актрисе и певице Нино Нинидзе, пишет НТВ.
Виторган и Нинидзе, которые встречаются уже около двух лет, вместе пришли на кинопремьеру. Перед показом они ответили на вопросы журналистов. Виторган рассказал, как дрался в поезде с пьяными шахтерами. После этого корреспондент спросил Нинидзе о недавно прошедшем концерте. Певица сказала, что помнит журналиста.
«Видите, мы с вами практически подружились», - сказал журналист.
«Да вы уже практически поженились, ребят. Все, хватит, спасибо!», - сказал в ответ Виторган и увел Нинидзе от журналистов.
Слухи о том, что Виторган и Нинидзе тайно поженились ходят давно. Подписчики страницы Нинидзе в Instagram под совместными фотографиями режиссера и певицы отмечают, что они очень похожи, и тоже задаются вопросом об их матримониальном статусе. Пользователи также считают, что в отношениях с Нинидзе Виторган расцвел.