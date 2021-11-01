Сябитова порассуждала о причинах ненависти россиян к богачам

«Там и побогаче люди были, но они не вели себя так по-свински, и не обзывали всех людей говном. Если вы про "Звезды в Африке"», «Роза, извините уж, но на проектах вас не любят за ваше поведение. Деньги здесь ни при чем. Скромность украшает», «Очень хорошо к Вам отношусь, но видела одну серию с вами в шоу "Звезды в Африке". Вы всем видом показывали, что эти люди для вас ничто и никто. Смотреть было неловко. Даже стыдно за вас. И ваше благосостояние здесь не причем».