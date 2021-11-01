Сябитова порассуждала о причинах ненависти россиян к богачам

Ведущую телепередачи «Давай поженимся!» Розу Сябитову неоднократно подвергали критике за ее финансовую обеспеченность. На этот раз участники шоу негативно отнеслись к тому, что женщина называет свой дом «имением». Сябитова пожаловалась на это на своей странице в Instagram.
«В России давно считается неприличным быть состоятельной», — написала телеведущая.
Сябитова уточнила, что в одном из шоу ее критиковали за царское поведение. Кроме того участникам не понравилось, что женщина называет свой дом «имением».
«Напрашивается вопрос, почему я не могу называть свои заработанные сотки земли, и свой дом имением? Думаю, что такая неприязнь к достатку имеет глубокие корни. История нашей страны сложилась так, что порой просто опасно было быть состоятельным, можно было навлечь беду не только на себя, но и на семью, и все потерять. Эти события навсегда оставили свой отпечаток на тысячах семей, а выражения "Хорошо не жили — нечего и начинать", или "Не в богатстве счастье", глубоко засели в голове людей. И вероятнее всего, эти отголоски я испытала на себе в проекте».
Некоторые пользователи соцсети в комментариях ответили телеведущей, что люди испытывают к ней неприязнь вовсе не из-за богатства, а из-за поведения. В частности подписчики Сябитовой писали:
«Там и побогаче люди были, но они не вели себя так по-свински, и не обзывали всех людей говном. Если вы про "Звезды в Африке"», «Роза, извините уж, но на проектах вас не любят за ваше поведение. Деньги здесь ни при чем. Скромность украшает», «Очень хорошо к Вам отношусь, но видела одну серию с вами в шоу "Звезды в Африке". Вы всем видом показывали, что эти люди для вас ничто и никто. Смотреть было неловко. Даже стыдно за вас. И ваше благосостояние здесь не причем».