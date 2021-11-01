Бузова возмутилась заявлением Кехмана

«И вообще, что значит — плохие продажи? Если билетов уже не было в кассах… (...) Зачем МХАТу врать своему зрителю, что на меня не продаются билеты? (…) Если господину Кехману непривлекательна моя кандидатура, то почему не сказать это честно, прямо и открыто! Это право театра, но не вводите в заблуждение зрителя!», - недоумевает Бузова в Instagram.