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Бузова возмутилась заявлением Кехмана

Вероника Полынина
1 час назад

Ольгу Бузову возмутило заявление генерального директора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана о плохих продажах билетов на спектакль «Чудесный грузин» с ее участием.

Бузова возмутилась заявлением Кехмана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Бузовой, руководство театра лжет о том, что билеты не продаются, а спектакль отменили, потому что Кехмана не устаивает ее кандидатура.

«И вообще, что значит — плохие продажи? Если билетов уже не было в кассах… (...) Зачем МХАТу врать своему зрителю, что на меня не продаются билеты? (…) Если господину Кехману непривлекательна моя кандидатура, то почему не сказать это честно, прямо и открыто! Это право театра, но не вводите в заблуждение зрителя!», - недоумевает Бузова в Instagram.

Во МХАТе обвинили Бузову в отмене спектакля

По словам Бузовой, зрители ждали «Чудесного грузина» и даже прилетали на показы из других городов, а новый директор театра «взял и лишил их этого».

Ранее стало известно, что МХАТ имени Горького отменил показ спектакля «Чудесный грузин», который должен был пройти 2 ноября, в связи с «плохими продажами билетов» на постановку в период ограничений из-за коронавируса. При этом на сайте театра подчеркивается, что «МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а переносит на неопределенный срок». Ольга Бузова, которая играет в постановке роль Беллы Шанталь, сообщила также, что отменен и дополнительный спектакль 23 декабря.

Шоу-бизнес,Владимир Кехман,Ольга Бузова,
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