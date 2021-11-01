Бузова возмутилась заявлением Кехмана

Ольгу Бузову возмутило заявление генерального директора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана о плохих продажах билетов на спектакль «Чудесный грузин» с ее участием.
По мнению Бузовой, руководство театра лжет о том, что билеты не продаются, а спектакль отменили, потому что Кехмана не устаивает ее кандидатура.
«И вообще, что значит — плохие продажи? Если билетов уже не было в кассах… (...) Зачем МХАТу врать своему зрителю, что на меня не продаются билеты? (…) Если господину Кехману непривлекательна моя кандидатура, то почему не сказать это честно, прямо и открыто! Это право театра, но не вводите в заблуждение зрителя!», - недоумевает Бузова в Instagram.
По словам Бузовой, зрители ждали «Чудесного грузина» и даже прилетали на показы из других городов, а новый директор театра «взял и лишил их этого».
Ранее стало известно, что МХАТ имени Горького отменил показ спектакля «Чудесный грузин», который должен был пройти 2 ноября, в связи с «плохими продажами билетов» на постановку в период ограничений из-за коронавируса. При этом на сайте театра подчеркивается, что «МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а переносит на неопределенный срок». Ольга Бузова, которая играет в постановке роль Беллы Шанталь, сообщила также, что отменен и дополнительный спектакль 23 декабря.