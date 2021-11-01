Сафронов пожаловался в полицию на разбитую дверь

Никас Сафронов через своего представителя Татьяну Штаркину подал заявление о порче имущества в полицию. Согласно документу, неизвестный проник на территорию пентхауса художника и разбил дверь на мансарде, сообщает «Пятый канал».

Фото: Instagram Instagram

По словам Штаркиной, инцидент произошел 30 октября примерно в 19:00. В крушении двери на мансарде Сафронов подозревает своего соседа, некоего 59-летнего Алексея. По факту случившегося полиция инициировала проверку.