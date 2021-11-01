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Сафронов пожаловался в полицию на разбитую дверь

Елена Прошина
1 час назад

Никас Сафронов через своего представителя Татьяну Штаркину подал заявление о порче имущества в полицию. Согласно документу, неизвестный проник на территорию пентхауса художника и разбил дверь на мансарде, сообщает «Пятый канал».

Сафронов пожаловался в полицию на разбитую дверь
Фото: InstagramInstagram

По словам Штаркиной, инцидент произошел 30 октября примерно в 19:00. В крушении двери на мансарде Сафронов подозревает своего соседа, некоего 59-летнего Алексея. По факту случившегося полиция инициировала проверку.

На мансарде располагается мастерская Сафронова общей площадью порядка тысячи квадратных метров. По данным «Пятого канала», в СМИ неоднократно писали, что художник не только работает там, но и устраивает вечеринки. Сам художник пока никак не прокомментировал случившееся.

Шоу-бизнес,Никас Сафронов,
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