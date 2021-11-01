Шаляпин отказался вернуть квартиры родителям покойной жены

Российский певец Прохор Шаляпин отказался возвращать четыре квартиры родителям Татьяны-Клаудии Дэвис. О намерении оставить себе подаренную покойной женой недвижимость он рассказал в прямом эфире с блогершей и предпринимательницей Леной Лениной в Instagram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

При жизни американская миллионерша оформила на Шаляпина жилье в Москве общей стоимостью 70 миллионов рублей.

«Не собираюсь никому ничего возвращать. Меня никто ни о чем не просил. Они обеспеченные люди. Таня оставила им хорошее наследство, и до старости они точно ни в чем нуждаться не будут», — пояснил артист.

При этом, на другое имущество покойной жены Шаляпин претендовать не собирается, поскольку «не имеет на это никакого морального права».

В октябре на рынке недвижимости заметили объявление о продаже принадлежавшей Дэвис квартиры в канадской Оттаве. По словам экспертов, предложение появилось 24 сентября, когда жена Шаляпина находилась в коме. Объект оценили в почти 400 тысяч канадских долларов (более 23 миллионов рублей). В квартире две спальни, две ванные комнаты, просторный балкон, а в интерьере присутствуют дизайнерские вещи.