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Режиссер Кончаловский придумал новую франшизу кафе

Мария Иванова
48 минут назад

Режиссер Андрей Кончаловский и его жена, актриса Юлия Высоцкая подали заявку в Роспатент на регистрацию марки «ХлебСоль». Как сообщает Telegram-канал Mash, супруги решили запустить франшизу кафе.

Режиссер Кончаловский придумал новую франшизу кафе
Фото: ReutersReuters

По данным Mash, товарный знак планируют использовать не только для кафе, но также для сервиса доставки еды и сети гостиниц.

Канал отмечает, что новый проект решили назвать «ХлебСоль» в честь одноименного журнала Высоцкой. Актриса известна своим кулинарным шоу, также она выпустила серию книг с рецептами.

В 2015 году сообщалось о планах Андрея Кончаловского и его брата, режиссера Никиты Михалкова запустить национальную сеть ресторанов быстрого питания «Едим дома», которая должна стать альтернативой западным сетям фастфуда.

В 2016 году Высоцкая запустила в Москве первые точки сети бакалейных лавок «Едим дома». Сообщалось, что в планах сети открыть до 30 процентов точек самостоятельно, а остальные - по франшизе.

В 2019 году группа компаний Dodici анонсировала запуск сети винных ресторанов. Сообщалось, что Dodici будет тиражировать формат ресторана Dodici Wine & Kitchen с помощью продажи франшизы.

Управляющий партнер Dodici Александр Хазов рассказывал, что партнерам сети предоставят возможность получать вино с винодельни Tenuta Dodici Михалкова в Тоскане.

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