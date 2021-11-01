Звезда «Доктора Хауса» признался в любви к мужчинам

Американский актер Кэл Пенн, известный по роли врача Лоуренса Катнера в сериале «Доктор Хаус», признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Как сообщает журнал People, в своей книге You Can't Be Serious («Ты ведь не серьезно?»), артист рассказал, как познакомились он и его партнер Джош и полюбили друг друга.
Вместе мужчины провели уже более 11 лет и недавно пара обручилась. При этом 44-летний актер отметил, что раскрыл свою сексуальность по сравнению с другими людьми достаточно поздно.
«Я очень рад поделиться нашими отношениями с читателями. Но Джош, мой партнер, мои родители и мой брат — четыре человека, которые мне ближе всего, довольно стеснительные. Они не любят внимания», — отметил Пенн.