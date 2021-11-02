В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 71.48EUR 82.96
Войти в почту

Директор Ивана Краско рассказал о состоянии здоровья артиста после инсульта

News.ruиещё 2
43 минуты назад

Директор народного артиста РФ Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал, что у перенёсшего инсульт актёра сильно ухудшилось зрение. В беседе с «Москвой 24» он уточнил, что Краско сейчас в состоянии играть только в одном спектакле.

Директор рассказал о состоянии Краско после инсульта
Фото: ТАССТАСС

У него и так было не очень со зрением. Имелось возрастное отслоение сетчатки. Сейчас ещё хуже стало. Восстановить зрение уже не получится, операцию как-то рискованно делать, — рассказал Краско.

Он отметил, что после реабилитации состояние Краско улучшилось, хотя «хотелось бы большего». По словам Смородинова, артист быстро устаёт и может играть только небольшую эпизодическую роль в спектакле «Я вернулся в мой город». Тем не менее директор Краско обрадовался тому, что 91-летнему артисту удалось пережить коронавирус и инсульт.

Он столько всего перенёс: и коронавирус, и инсульт. В принципе, для своих лет держится молодцом, — резюмировал Смородинов.

Ранее Смородинов рассказал об отслоении сетчатки у Краско. По его словам, софиты «не очень положительно влияют на зрение» артиста.

Шоу-бизнес,Вячеслав Смородинов,Иван Краско,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители