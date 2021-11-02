Директор рассказал о состоянии Краско после инсульта

Директор народного артиста РФ Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал, что у перенёсшего инсульт актёра сильно ухудшилось зрение. В беседе с «Москвой 24» он уточнил, что Краско сейчас в состоянии играть только в одном спектакле.

У него и так было не очень со зрением. Имелось возрастное отслоение сетчатки. Сейчас ещё хуже стало. Восстановить зрение уже не получится, операцию как-то рискованно делать, — рассказал Краско.

Он отметил, что после реабилитации состояние Краско улучшилось, хотя «хотелось бы большего». По словам Смородинова, артист быстро устаёт и может играть только небольшую эпизодическую роль в спектакле «Я вернулся в мой город». Тем не менее директор Краско обрадовался тому, что 91-летнему артисту удалось пережить коронавирус и инсульт.