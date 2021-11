Звезда «Доктора Хауса» совершил каминг-аут

44-летний артист представил мемуары You Can't Be Serious («Ты ведь не серьезно?»), в которых впервые рассказал о своих отношениях с мужчиной. Пенн также заявил, что недавно помолвился со своим партнером Джошом, с которым они встречаются уже более 11 лет. Звезда американского телевидения отметил, что познакомился с женихом, когда работал в администрации бывшего президента США Барака Обамы.