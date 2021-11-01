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Звезда «Доктора Хауса» совершил каминг-аут

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Американский комедийный актер индийского происхождения Кэл Пенн (настоящее имя — Кэлпен Моди), известный по роли врача Лоуренса Катнера в сериале «Доктор Хаус», совершил каминг-аут. Об этом сообщает журнал People.

Звезда «Доктора Хауса» совершил каминг-аут
Фото: ReutersReuters

44-летний артист представил мемуары You Can't Be Serious («Ты ведь не серьезно?»), в которых впервые рассказал о своих отношениях с мужчиной. Пенн также заявил, что недавно помолвился со своим партнером Джошом, с которым они встречаются уже более 11 лет. Звезда американского телевидения отметил, что познакомился с женихом, когда работал в администрации бывшего президента США Барака Обамы.

«Я раскрыл свою сексуальность относительно поздно, по сравнению со многими другими людьми», — сказал Пенн в беседе с People.

Свою творческую карьеру Кэл Пенн начал в 1998 году. Он наиболее прославился благодаря комедийной трилогии «Гарольд и Кумар», а также по ролям в таких сериалах, как «24» и «Доктор Хаус».

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Известно, что в актер участвовал в предвыборной кампании Барака Обамы, а в 2009 году был приглашен на пост заместителя главы отдела по связям с общественностью в администрации бывшего президента США. Пенн курировал два направления: искусство и американцев азиатского происхождения. Из-за этого он временно перестал сниматься. Позже артист оставил должность в администрации Обамы, чтобы вернуться к своей творческой карьере.
Шоу-бизнес,Барак Обама,Администрация США,
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