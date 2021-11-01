Звезда «Доктора Хауса» совершил каминг-аут

Американский комедийный актер индийского происхождения Кэл Пенн (настоящее имя — Кэлпен Моди), известный по роли врача Лоуренса Катнера в сериале «Доктор Хаус», совершил каминг-аут. Об этом сообщает журнал People.
44-летний артист представил мемуары You Can't Be Serious («Ты ведь не серьезно?»), в которых впервые рассказал о своих отношениях с мужчиной. Пенн также заявил, что недавно помолвился со своим партнером Джошом, с которым они встречаются уже более 11 лет. Звезда американского телевидения отметил, что познакомился с женихом, когда работал в администрации бывшего президента США Барака Обамы.
«Я раскрыл свою сексуальность относительно поздно, по сравнению со многими другими людьми», — сказал Пенн в беседе с People.
Свою творческую карьеру Кэл Пенн начал в 1998 году. Он наиболее прославился благодаря комедийной трилогии «Гарольд и Кумар», а также по ролям в таких сериалах, как «24» и «Доктор Хаус».