Принявшая ислам Решетова снялась в откровенном наряде

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова поделилась снимком в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Фотографии и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.
Подписчиков вывела из себя новая публикация манекенщицы, которая в начале октября призналась на своей странице в Instagram, что ранее приняла ислам. «Мусульмане не празднуют этот праздник!», «Хэллоуин и ислам? Серьезно?», «Типо хиджаб», «Раньше была скромнее», «Мусульмане не признают языческие праздники если что», «Облегченный хиджаб?», «Это точно соответствует протоколу ислама», «Дешево!» — высказывались фанаты.