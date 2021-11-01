Принявшая ислам Решетова снялась в откровенном наряде

Знаменитость опубликовала кадры, на которых она позирует в коротких джинсовых шортах, белом кроп-топе и полупрозрачной накидке с анималистичным принтом. Ее образ дополнили босоножки на высоком каблуке, крупные серьги, солнцезащитные очки и кепка. Кроме того, она снялась в маске бренда Jean Paul Gaultier в честь Хэллоуина.