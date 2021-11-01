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Принявшая ислам Решетова снялась в откровенном наряде и вывела из себя фанатов

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова поделилась снимком в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Фотографии и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

Принявшая ислам Решетова снялась в откровенном наряде
Фото: InstagramInstagram
Знаменитость опубликовала кадры, на которых она позирует в коротких джинсовых шортах, белом кроп-топе и полупрозрачной накидке с анималистичным принтом. Ее образ дополнили босоножки на высоком каблуке, крупные серьги, солнцезащитные очки и кепка. Кроме того, она снялась в маске бренда Jean Paul Gaultier в честь Хэллоуина.

Подписчиков вывела из себя новая публикация манекенщицы, которая в начале октября призналась на своей странице в Instagram, что ранее приняла ислам. «Мусульмане не празднуют этот праздник!», «Хэллоуин и ислам? Серьезно?», «Типо хиджаб», «Раньше была скромнее», «Мусульмане не признают языческие праздники если что», «Облегченный хиджаб?», «Это точно соответствует протоколу ислама», «Дешево!» — высказывались фанаты.

В апреле фото Анастасии Решетовой в парандже разозлила поклонников. Ее запечатлели на фоне мечети в длинном закрытом платье изумрудного цвета и черном уборе. В описании к посту манекенщица поздравила подписчиков с наступлением священного месяца Рамадан. «Сначала постим обнаженные снимки, а потом надеваем паранджу», — осудили ее пользователи сети.
Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Тимати,
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