Бритни Спирс пришлось отложить свадьбу

Певица Бритни Спирс пока не может сыграть свадьбу со своим бойфрендом Сэмом Асгари, купить собственный дом и завести детей из-за отсутствия судебного решения по отмене опеки над исполнительницей, сообщает TMZ.

Джейми Спирс был опекуном Бритни с 2008 года после ее нервного срыва. В 2021 году суд освободил Бритни Спирс из-под опеки отца, однако пока официальное решение об опеке не вынесено. Вокруг судебного процесса развернулся масштабный скандал: свидетели и сама Бритни утверждают, что Спирс максимально ограничивал свободу звезды, определял ее круг общения, не давал завести детей и отслеживал переписку.