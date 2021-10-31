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Светличную положили в больницу

Ирина Лебедева
42 минуты назад

После странного исчезновения и последующего за этим громкого скандала Светлана Светличная легла в больницу. Звезда не очень хорошо себя чувствует, и родные решили, что ей нужно обследоваться и подлечиться. Сама она, как пишет «Комсомольская Правда», не возражает.

Светличную положили в больницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сын актрисы, Алексей Ивашов, публично заявил, что у Светланы Афанасьевны деменция, и он устал решать ее проблемы и не хочет более с ней общаться. Сама же звезда советского кинематографа уверяет всех, что с головой у нее все в порядке, просто она любит пошутить. И очень обижается на родственников, которые, по ее мнению, совсем не интересуются ее жизнью.

Единственный человек, который сейчас заботится о Светличной – это ее внучка Маша. Она и помогла бабушке собрать вещи для госпитализации.

Раскрыта причина исчезновения Светличной

Журналисты спросили у Марии, действительно ли у ее бабушки деменция, как утверждает отец?

«У нее официального диагноза нет на сегодняшний день. Мы, естественно, будем проходить обследование. А диагнозы ставлю не я», - ответила девушка.

Как сообщалось ранее, Светличная, которой 81 год, перестала выходить на связь с родственниками 20 октября. Актрису искали полицейские и волонтеры. Во вторник, 26 октября, выяснилось, что Светличная все это время принимала участие в съемках телешоу «Прямой эфир» Андрея Малахова и жила в квартире одной из участниц программы.

Шоу-бизнес,Светлана Светличная,Андрей Малахов,Комсомольская правда,
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