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Юрист считает, что у Варшавера есть возможность уволить Поргину

Ирина Лебедева
1 час назад

Конфликт директора «Ленкома» Марка Варшавера и вдовы Николая Караченцова Людмилы Поргиной не утихает. Актриса обвиняет Варшавера в том, что ей не дают ролей, соответственно, нет заработков. Варшавер говорит, что Поргина получает от театра 55 тысяч рублей неизвестно за что, в театре не появляется, но поливает грязью его коллектив и руководство.

Юрист считает, что у Варшавера есть возможность уволить Поргину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также директор «Ленкома» озвучил, что она получила звание заслуженной артистки только благодаря браку с Караченцовым.

Уволить же Поргину, как ранее считал Варшавер, невозможно – с ней подписан бессрочный контракт. Но, похоже, юристы нашли законные способы прекратить с ней сотрудничество. Об этом рассказывает портал blitz.plus.

«Для увольнения сотрудника, любого, есть статья 81 Трудового кодекса РФ. Основания, которые там указаны, императивны и изменению не подлежат. Если сотрудник не ходит не работу — это основание увольнения его за прогул. Шансы у работодателя есть», — объяснил адвокат Сергей Черский.

Как пишут СМИ, общие доходы Поргиной превышают 100 тысяч рублей в месяц. Это пенсия, доплаты за звание, зарплата. При этом актриса продолжает жаловаться нехватку средств.

Ранее Поргина рассказала, что сдала квартиру в центре Москвы сотрудникам посольства Нидерландов. Для этого ей пришлось снять со стен многочисленные портреты ее покойного мужа.

Шоу-бизнес,Николай Караченцов,
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