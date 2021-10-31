Пугачева забрала ребенка у «конченного» родственника

У Аллы Борисовны был родной брат Евгений, с которым звезда была в прекрасных отношениях. А вот сын брата, Влад, принес семье немало проблем. Молодой человек стал употреблять запрещенные препараты, крепко пить, связался с нехорошей компанией. Женился на девушке, которая вела сходный образ жизни. В браке у них родился сын.

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Когда брата Примадонны не стало, она решила спасать того, кого еще можно спасти – маленького ребенка. Родителей стали лечить от наркомании и алкоголизма, а малыша Пугачева передала на воспитание в семью своего личного водителя, - пишет tvcenter.ru.

Эта ситуация была озвучена на передаче «Звезды сошлись» на НТВ. И мнения гостей в ее оценке разделились.

Певец Шура поддержал Аллу Борисовну:

«Я хорошо, знаю эту ситуацию. Племянник Пугачевой совершенно конченный человек видно, что он не сможет достойно воспитывать сына».

А поэтесса Лариса Рубальская и певица Катя Семенова считают, что ребенку лучше жить с родными людьми.

Бывшая домработница Аллы Пугачевой заступилась за Примадонну, в адрес которой в последнее время регулярно поступают обвинения от других артистов. Об этом сообщает StarHit.