«Все грязное, унитаз не смывает»: отдыхающие в лагере Тимати в ужасе

Рэпер Тимати и его друг профессиональный спортсмен Илья Винокуров под брендом 13 surfing camp department на Мальдивах открыли серф-лагерь. Предполагается, что гостям предоставляют элитный ние серфингу. Цены достаточно высокие, казалось бы, сервис должен соответствовать. Но нет.

Фото: Instagram Instagram

30 октября стартовал очередной тур. Его участникам предлагались на выбор номера в домиках на берегу или же каюты на яхте. В рекламном видео демонстрировалась белоснежная красавица, где есть все удобства. Но уже в первый день заселения те, кто пожелал жить на воде, горько об этом пожалели. Об этом пишет СтарХит.

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«Я не вредная, но тут реально перебор! Каждая каюта стоит от 8 600 до 10 600 долларов! Каюты, как в хостеле— это еще полбеды. Все грязное, воды нет, кондиционер не работает, унитаз не смывает, зарядки не работают! А вчера я отравилась — мне дали технический лед для воды, но это и к лучшему, так как есть тут невозможно!» — рассказала одна пострадавших отдыхающих.

В реальности яхта оказалась старым и ржавым судном, еда без выбора и ее недостаточно для всех гостей, оборудование не работает или работает плохо. Люди заплатили по десять тысяч долларов за отдых , а сейчас готовы жить на пляже – лишь бы подальше от так называемой «яхты».

«Организация такого уровня: покупаешь люкс, а по факту получаешь Турцию 3 звезды. Естественно, мы не будем этого терпеть, мы будем до последнего просить нас переселить, либо сделать возврат», - заявляют отдыхающие.

В июле 2020 года Тимати объявил об уходе из музыкального лейбла Black Star, который он основал в 2006 году вместе с Павлом Курьяновым и Вальтером Чассемом.

Тимати рассказал, что Black Star превратился в группу компаний, «потерял камерный шарм и сфокусировался на оборотах, статистиках и прочей бюрократии», без которых невозможно существование крупного бизнеса.