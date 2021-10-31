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«Обещал шесть лет назад»: Манукян подарил маме загородный дом

Ирина Лебедева
57 минут назад

Давид Манукян поздравил свою маму с днем рождения. На этот раз он преподнес родительнице ее мечту – загородный дом. Как написал сам рэпер в микроблоге, к этому событию он шел целых шесть лет, И вот – свершилось.

«Обещал шесть лет назад»: Манукян подарил маме загородный дом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тут же в инстаграме выложена фотография – Дава обнимает счастливую маму, вокруг коттеджа- атрибутика праздника – цветы, шарики, пресловутая красная ленточка, которую предстоит разрезать будущей хозяйке дома.

«С днем рождения, моя любимая мама. Спасибо тебе за все, что ты сделала для меня. Шесть лет назад я обещал подарить тебе дом и сегодня сдержал слово», — написал Дава.

Музыкант также поблагодарил своих друзей и поклонников за неоценимую поддержку – они помогли ему стать тем, кем он стал.

Фолловеры наперебой хвалят Даву, поздравляют его маму и желают им и дальше так же заботиться друг о дружке.

«Дава, мы гордимся тобой! Ты просто лучший, с прошедшим твою прекрасную маму»;

Желаю каждой маме вырастить такого сына. Давид, ты большой молодец, а мама это заслужила, как никто другой. Тот путь, который вы прошли вместе говорит о многом. Берегите своих родителей».

Давид Манукян около года встречался с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. В январе 2021 года появилась информация об их свадьбе во время отдыха на Мальдивах. Однако после возвращения из отпуска Бузова объявила о расставании с блогером, заявив, что он «творит страшные и непонятные вещи», и намекнув на домашнее насилие.
Шоу-бизнес,Давид Манукян,
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