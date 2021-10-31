«Обещал шесть лет назад»: Манукян подарил маме загородный дом

Давид Манукян поздравил свою маму с днем рождения. На этот раз он преподнес родительнице ее мечту – загородный дом. Как написал сам рэпер в микроблоге, к этому событию он шел целых шесть лет, И вот – свершилось.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Тут же в инстаграме выложена фотография – Дава обнимает счастливую маму, вокруг коттеджа- атрибутика праздника – цветы, шарики, пресловутая красная ленточка, которую предстоит разрезать будущей хозяйке дома.

«С днем рождения, моя любимая мама. Спасибо тебе за все, что ты сделала для меня. Шесть лет назад я обещал подарить тебе дом и сегодня сдержал слово», — написал Дава.

Музыкант также поблагодарил своих друзей и поклонников за неоценимую поддержку – они помогли ему стать тем, кем он стал.

Фолловеры наперебой хвалят Даву, поздравляют его маму и желают им и дальше так же заботиться друг о дружке.

«Дава, мы гордимся тобой! Ты просто лучший, с прошедшим твою прекрасную маму»;