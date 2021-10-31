Светличная: «Близко смерть и одиночество»

Людмила Поргина, вдова Караченцова, рассказала журналистам передачи «Ты не поверишь» на НТВ, что она повидалась со своей давней знакомой и коллегой Светланой Светличной. Она сообщила, что та находится в депрессии, и как-то отвлечь и развлечь подругу у Поргиной не получилось, - информируют dni.ru

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Людмила винит в том, что Светлана находится в подавленном состоянии, а также в шумном скандале с исчезновением, близких Светличной. Пожилая актриса сейчас нуждается в тесном контакте с близкими людьми, а по факту она вынуждена сидеть одна в квартире на 15-м этаже.

В силу возраста и нездоровья Светличной не следует жить одной. Сейчас она уверена, что родные от нее отвернулись…

Поргина отметила, что ее подруга очень похудела и постарела. Она убеждена, что ее приятельница бы никуда не пропадала, если бы не переезд. «Она ушла умирать», - уверена вдова Николая Караченцова.

«Близко смерть и одиночество», - призналась Поргиной Светличная.