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Из-за стремления похудеть Чехова едва не погибла

Ирина Лебедева
18 минут назад

Анфиса Чехова призналась в интервью программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ, что в погоне за стройностью решилась на неизвестные ранее процедуры. А ее организм их не воспринял и дал серьезное осложнение.

Из-за стремления похудеть Чехова едва не погибла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее телеведущая никак не могла сбросить лишние, по ее мнению, килограммы. И решилась на «ледяное похудение» - криолиполиз. О возможных побочных явлениях девушку никто не предупредил. Об этом пишет Экспресс Газета.

«Я, к сожалению, делала на живот такую процедуру. Мне ночью стало так плохо, что я поехала за рулем покупать себе таблетку от давления, потому что у меня скакануло давление, я думала, сейчас сдохну, у меня глаза чуть из орбит не вываливались. И мне казалось, что я сейчас за рулем в кого-нибудь врежусь, упаду в обморок и врежусь. Мне было очень плохо», — призналась артистка.

Врач, который проводил процедуру, не смог дать Чеховой какого-либо внятного ответа, почему такое произошло. Да, складочку на животе таким образом ликвидировали, но повторить подобное Анфиса ни за что бы не согласилась. Поэтому она очень следит за своим рационом и физическими нагрузками. Сейчас ее вес – 59 килограммов.

«Я очень правильно питаюсь и веду правильный образ жизни. Когда мы что-то себе вшиваем, отрезаем, жир перекачиваем из одной части тела в другую, мы очень большой урон наносим нашему организму. Это же потом у нас начнет что-то болеть где-то», — резюмировала телеведущая.

Анфиса Чехова завоевала популярность в 2005 году после выхода программы «Секс с Анфисой Чеховой». Передача выходила на телеканале ТНТ до 2009 года.

Шоу-бизнес,Анфиса Чехова,НТВ,
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