Из-за стремления похудеть Чехова едва не погибла

«Я, к сожалению, делала на живот такую процедуру. Мне ночью стало так плохо, что я поехала за рулем покупать себе таблетку от давления, потому что у меня скакануло давление, я думала, сейчас сдохну, у меня глаза чуть из орбит не вываливались. И мне казалось, что я сейчас за рулем в кого-нибудь врежусь, упаду в обморок и врежусь. Мне было очень плохо», — призналась артистка.