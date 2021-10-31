Темникова в юности едва не попала в руки педофила

Елена Темникова, российская певица, на YouTube-шоу «Света вокруг света» рассказала, что в подростковом возрасте едва не попала в крайне неприятную историю. Ее уговорил на сотрудничество некий мужчина, представившийся поэтом-песенником и продюсером. Спасли девушку счастливая случайность и бдительная администратор гостиницы.Об этом рассказывает 5 Канал.

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Лена с детства занималась музыкой и участвовала во множестве вокальных конкурсов. Там ее и приметил взрослый мужчина, который уговаривал ее переехать в Москву, обещая устроить ее в общежитие, писать ей прекрасные песни и продвигать на большую эстраду.

На рассказы обходительного проходимца купились даже родители девочки. В итоге Темникова приехала в столицу, но ее никто не встретил. Она отправилась по домашнему адресу «продюсера», но он рассказал ей что-то об свалившихся на голову семейных проблемах и отправил устраиваться в гостиницу.

Там-то и попалась неравнодушная женщина – администратор, которая объяснила Елене, что «продюсер» постоянно водит сюда молоденьких девочек. Потом эта женщина еще несколько дней прятала свою подопечную от упустившего добычу разъяренного мужика. Пришлось даже припугнуть его полицией.

«В общем, он педофилом оказался. Мне 17, но, поверьте, я выглядела и вела себя так, как будто мне 12», — рассказала артистка.