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Пригожин решил получить гражданство Израиля

Ирина Лебедева
26 минут назад

Иосиф Пригожин родом из Махачкалы. Но, как сказал сам продюсер в эфире передачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ, он причисляет себя к еврейской нации. Сейчас супруг Валерии занят получением израильского паспорта. По его словам, гражданство Израиля ему нужно для того, чтобы навещать пожилую маму без каких-либо проблем и проволочек, - сообщает Экспресс Газета.

Пригожин решил получить гражданство Израиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я задумался об израильском гражданстве не потому, что хочу сильно его получить. Нет. У меня просто там живет мама. Она не способна передвигаться, приезжать. И мне, конечно, нужен паспорт, чтобы я мог регулярно посещать ее», - сказал Пригожин журналистам.

Перебираться жить на Землю обетованную продюсер не собирается, считая, что его место – на родине, в России.

Иосиф заявил, что в последние годы Москва стала лучшим городом мира, оставив позади Нью-Йорк, Лондон, Париж и другие известные города.

Как пример, он отметил тот факт, что многие мировые знаменитости хотят жить в России и даже получают российское гражданство. И дело не только в налоговых послаблениях. Многих зарубежных звезд Пригожин знает лично, и уверен, что налоги – не основной мотив, главное – комфортные условия жизни.

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на заявление Моргенштерна о бессмысленности празднования Дня Победы. Как сообщает StarHit, Пригожин считает, что либо рэпер «хайпанул», либо не понимает, что в действительности происходит.

Также Пригожин высказал мнение, что вероятно, Моргенштерн «уходит» и решил «поглубже себя закопать». Отдельно он прошелся и по Ксении Собчак, которая могла оставить высказывание героя её интервью за кадром, не включая в финальную версию программы. По мнению Иосифа, журналистка «провокатор», у которой все «нацелено на хайп».

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Ксения Собчак,НТВ,
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