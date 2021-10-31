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Обнародованы «голые» фотографии Бузовой и Орейро: храмы тоже в кадре

Ирина Лебедева
1 час назад

Ярослав Андреев, блогер, основатель TikTok-дома Dream Team House, на фоне последних скандалов с «неприличными» фотографиями около храмов выложил в сторис инстаграма архивные снимки Натальи Орейро и Ольги Бузовой в нижнем белье. Культовые здания на фото также присутствуют.

Обнародованы «голые» фотографии Бузовой и Орейро: храмы тоже в кадре
Фото: InstagramInstagram

Ярослав написал, что «очень переживает» за судьбы Орейро и Бузовой. Напомним, что Наталья только что получила гражданство России. Ей осталось принести присягу и получить российский паспорт в посольстве РФ в Аргентине.

Напоминаем, что днях был объявлен приговор блогерам Руслану Бобиеву и Анастасии Чистовой - 10 месяцев колонии за фотосессию у храма Василия Блаженного. Модель Лолита Богданова попала под суд после видео, где она обнажила грудь на фоне этого же храма. Ещё одну девушку задержали (в Санкт-Петербурге за снимки в стрингах у Исаакиевского собора.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства уругвайской актрисе Наталии Орейро и ее 9-летнему сыну. Об этом сообщает РИА «Новости».

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