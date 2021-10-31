Обнародованы «голые» фотографии Бузовой и Орейро: храмы тоже в кадре

Ярослав Андреев, блогер, основатель TikTok-дома Dream Team House, на фоне последних скандалов с «неприличными» фотографиями около храмов выложил в сторис инстаграма архивные снимки Натальи Орейро и Ольги Бузовой в нижнем белье. Культовые здания на фото также присутствуют.

Фото: Instagram Instagram

Ярослав написал, что «очень переживает» за судьбы Орейро и Бузовой. Напомним, что Наталья только что получила гражданство России. Ей осталось принести присягу и получить российский паспорт в посольстве РФ в Аргентине.

Напоминаем, что днях был объявлен приговор блогерам Руслану Бобиеву и Анастасии Чистовой - 10 месяцев колонии за фотосессию у храма Василия Блаженного. Модель Лолита Богданова попала под суд после видео, где она обнажила грудь на фоне этого же храма. Ещё одну девушку задержали (в Санкт-Петербурге за снимки в стрингах у Исаакиевского собора.