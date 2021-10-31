МХАТ отменил «Чудесного грузина» с Бузовой

Скандальный спектакль МХАТа «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой, который должен был быть показан 2 ноября, отменен. Генеральный директор театра (ранее он возглавлял Новосибирский театр оперы и балета) Владимир Кехман заявил, что постановку не исключают в принципе из репертуара, а переносят на более поздний срок. Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

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По официальной версии – билеты на спектакль не продаются.

Перед этим СМИ писали, что МХАТ продлил контракт с Ольгой Бузовой. Эдуард Бояков, художественный руководитель театра, заявлял, что в ноябре спектакль «сыграют в том виде, в котором он должен быть». Он объяснял приглашение поющей телеведущей в труппу МХАТа, сравнив «феномен Бузовой» с популярностью американского художника Энди Уорхола.

Телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова исполнила песню «Катюша» на открытии чемпионата мира по боксу-2021 среди мужчин, проходящий с 24 октября по 6 ноября.