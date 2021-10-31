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Бузовой и Орейро припомнили откровенные фото на фоне храмов

Lenta.ru
59 минут назад

Российский продюсер и один из основателей TikTok-дома Dream Team House, в котором состоит блогер Даня Милохин, Ярослав Андреев припомнил певице Ольге Бузовой и актрисе Наталии Орейро откровенные фото на фоне храмов. Соответствующие кадры появились в сторис его Instagram.

Блогеры припомнили Бузовой и Орейро фото на фоне храмов
Фото: InstagramInstagram

Андреев опубликовал архивные снимки звезд после новости об аресте блогеров Руслана Бобиева и его подруги Аси Акимовой за провокационную фотосессию у храма в центре Москвы.

«Знаете, я очень переживаю за Натали Орейро и Ольгу Бузову..сейчас поясню», — подписал кадры продюсер.

По мнению шоумена, артисток также можно привлечь к ответственности, несмотря на давность изображений.

Ранее сообщалось, что Бобиеву и Чистовой инкриминировали часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

30 сентября блогер опубликовал в своих Instagram- и TikTok-аккаунтах фотографию, сделанную на фоне храма Василия Блаженного. В кадре Бобиев вместе с девушкой в полицейской куртке имитировали половой акт. В тот же день молодого человека задержали.
Шоу-бизнес,Руслан Бобиев,Ярослав Андреев,Наталия Орейро,
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