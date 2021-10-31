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Джон Бон Джови отменил выступления из-за положительного теста на COVID

News.ruиещё 2
25 минут назад

Американский певец Джон Бон Джови сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого ему пришлось отменить своё выступление в Майами Бич, штат Флорида. Об этом сообщает телеканал WSVN.

Джон Бон Джови заразился коронавирусом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Перед началом концерта группы Bon Jovi зрителям было объявлено, что певец сдал положительный тест на COVID-19 и выступать не будет, хотя чувствует себя «прекрасно». Тесты других участников музыкального коллектива оказались отрицательными.

В результате группа выступала без своего солиста.

Представитель музыканта в комментарии изданию Variety отметил, что Бон Джови полностью вакцинирован.

Джону Бон Джови 59 лет. Он известен главным образом как основатель рук-группы Bon Jovi.

Ранее британский музыкант Эд Ширан рассказал, как он борется с коронавирусом.

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