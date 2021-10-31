Джон Бон Джови заразился коронавирусом

Американский певец Джон Бон Джови сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого ему пришлось отменить своё выступление в Майами Бич, штат Флорида. Об этом сообщает телеканал WSVN.

Перед началом концерта группы Bon Jovi зрителям было объявлено, что певец сдал положительный тест на COVID-19 и выступать не будет, хотя чувствует себя «прекрасно». Тесты других участников музыкального коллектива оказались отрицательными.

В результате группа выступала без своего солиста.

Представитель музыканта в комментарии изданию Variety отметил, что Бон Джови полностью вакцинирован.

Джону Бон Джови 59 лет. Он известен главным образом как основатель рук-группы Bon Jovi.