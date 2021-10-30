"Но мы - артисты": Светличная решила, что допрос у следователя - очередное шоу

Сообщается, что на допросе актриса просила снимать ее с рабочей стороны — чтобы было «красиво». Присутствующих она восприняла как артистов массовки. Сам разговор со следователем актрисе не понравился — она расстроилась, что никто не подарил ей цветы, в отличии от «Андрюши Малахова».
«Но мы — артисты, и наша задача — играть роли в тех условиях, которые предлагают. Ничего, справимся», — заявила Светличная.
Следователи опросили редакторов и шеф-редактора программы с ведущим Андреем Малаховым. Их интересовало, как давно эти работники ТВ знакомы с заслуженной артисткой России и находились ли они рядом тогда, когда Светличная считалась пропавшей.
О том, что Светличная якобы пропала, стало известно утром 25 октября. По данным интернет-издания Baza, заявление в полицию подал ее сын. При этом Алексей Ивашов сообщил «Газете.Ru», что не обращался в правоохранительные органы. Светличная «нашлась» в студии ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» — уже после того, как ее поиски взял на контроль Следственный комитет, а неравнодушные обратились к волонтерам.