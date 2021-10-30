"Но мы - артисты": Светличная решила, что допрос у следователя - очередное шоу

Сообщается, что на допросе актриса просила снимать ее с рабочей стороны — чтобы было «красиво». Присутствующих она восприняла как артистов массовки. Сам разговор со следователем актрисе не понравился — она расстроилась, что никто не подарил ей цветы, в отличии от «Андрюши Малахова».

«Но мы — артисты, и наша задача — играть роли в тех условиях, которые предлагают. Ничего, справимся», — заявила Светличная.

Следователи опросили редакторов и шеф-редактора программы с ведущим Андреем Малаховым. Их интересовало, как давно эти работники ТВ знакомы с заслуженной артисткой России и находились ли они рядом тогда, когда Светличная считалась пропавшей.