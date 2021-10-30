Пересильд гуляет по пляжу на Мальдивах в странном купальнике

«Почему же я так редко позволяю себе отдыхать? Это ошибка. Признаю. Как же многого я себя лишаю… Океан… воздух… вокруг красота. Рядом дети, родители… абсолютное Счастье».

На снимке Юлия облачена только в купальный костюм голубого цвета в стиле ретро. Лиф достаточно широкий, напоминает скорее топ или короткую маечку в обтяжку. Плавки же относятся к фасону «трусы до ушей» и до того, чтобы соединиться с лифом, им не хватает десятка сантиметров. Тем не менее, даже столь пуританский наряд не может скрыть изящную фигурку новоявленной звездолетчицы.