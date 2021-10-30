Пересильд гуляет по пляжу на Мальдивах в странном купальнике

Юлия Пересильд, две недели бороздившая космос, уехала отдыхать и снимать стресс на морские берега. Актриса отдыхает на Мальдивах.
Звезда выложила в инстаграм свою фотографию на фоне морских просторов и написала в микроблоге:
«Почему же я так редко позволяю себе отдыхать? Это ошибка. Признаю. Как же многого я себя лишаю… Океан… воздух… вокруг красота. Рядом дети, родители… абсолютное Счастье».
На снимке Юлия облачена только в купальный костюм голубого цвета в стиле ретро. Лиф достаточно широкий, напоминает скорее топ или короткую маечку в обтяжку. Плавки же относятся к фасону «трусы до ушей» и до того, чтобы соединиться с лифом, им не хватает десятка сантиметров. Тем не менее, даже столь пуританский наряд не может скрыть изящную фигурку новоявленной звездолетчицы.
Фолловеры тоже сочли, что после таких подвигов Юлии просто необходим пляжный отдых.
«Вот надо было в космос слетать чтобы понять. И это хорошо», «Юленька, Вам нужна разгрузка. Надо набраться сил. Силы нужны для новых прекрасных ролей. Берегите себя. Вы лучшая», «Хорошего отдыха без риска».