Собчак сообщила, кто в стране «главный по коньяку»

Ксения Собчак продолжает пикировку с Ольгой Бузовой. На этот раз она отпустила ядовитую шпильку в адрес поющей телеведущей довольно элегантно – и фамилия не называлась, а все поняли, о ком шла речь.

Фото: Instagram Instagram

В инстаграме Ксения выложила свою фотографию с тележкой, полной деликатесов и фирменных бутылок со спиртными напитками. Она написала, что удивлена ажиотажем, который поднялся в столице, когда прошло известие о закрытии алкомаркетов на период ноябрьского карантина.

«Я давненько не видела такого ажиотажа в соцсетях. Он был связан с локдауном, но в неожиданном ключе. Всех очень волновало, закроются ли в эти “специальные выходные” алкомаркеты. Мне даже в директ этот вопрос задавали - хотя у нас в стране по коньяку главная, как вы помните, не я», - отметила Собчак.

Напомним, Бузовой приписали пристрастие к этому крепкому напитку после одного из телевизионных эфиров передачи «Все на матч». Ольга отвечала на вопросы спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, отвечала крайне неудачно.

Тогда Дмитрий отпустил шуточку про Карлсона, который поинтересовался у Фрекен Бок, пьет ли она коньяк по утрам.

Поющая телеведущая восприняла его слова буквально, и устроила скандал в студии.