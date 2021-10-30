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Собчак сообщила, кто в стране «главный по коньяку»

Ирина Лебедева
26 минут назад

Ксения Собчак продолжает пикировку с Ольгой Бузовой. На этот раз она отпустила ядовитую шпильку в адрес поющей телеведущей довольно элегантно – и фамилия не называлась, а все поняли, о ком шла речь.

Собчак сообщила, кто в стране «главный по коньяку»
Фото: InstagramInstagram

В инстаграме Ксения выложила свою фотографию с тележкой, полной деликатесов и фирменных бутылок со спиртными напитками. Она написала, что удивлена ажиотажем, который поднялся в столице, когда прошло известие о закрытии алкомаркетов на период ноябрьского карантина.

«Я давненько не видела такого ажиотажа в соцсетях. Он был связан с локдауном, но в неожиданном ключе. Всех очень волновало, закроются ли в эти “специальные выходные” алкомаркеты. Мне даже в директ этот вопрос задавали - хотя у нас в стране по коньяку главная, как вы помните, не я», - отметила Собчак.

Напомним, Бузовой приписали пристрастие к этому крепкому напитку после одного из телевизионных эфиров передачи «Все на матч». Ольга отвечала на вопросы спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, отвечала крайне неудачно.

Тогда Дмитрий отпустил шуточку про Карлсона, который поинтересовался у Фрекен Бок, пьет ли она коньяк по утрам.

Поющая телеведущая восприняла его слова буквально, и устроила скандал в студии.

Ксения Собчак заявила, что попасть в Европу можно будет только будучи привитым западной вакциной от коронавируса. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» до сих пор не получила одобрения европейского медицинского регулятора. По этой причине ее не признают большинство европейских государств. Кроме того, этот же вопрос все еще рассматривается Всемирной организацией здравоохранения.
Шоу-бизнес,Дмитрий Губерниев,Ксения Собчак,ВОЗ,
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