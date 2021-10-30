«Моргенштерн не виноват!»: Валерия заступилась за рэпера

«Я за то, чтобы детьми занимались родители, чтобы им объясняли с малых лет что хорошо, а что плохо. Да, не факт, что дети среду начнут слушать классическую музыку. Хотя, может, лет через 40 придут к этому, а может, и вообще никогда... Дело не в этом. Дети должны знать, что такая музыка тоже существует. Только имея полное представление о культурном мире, дети смогут сами сделать какой-то выбор».