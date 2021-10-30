«Моргенштерн не виноват!»: Валерия заступилась за рэпера

Валерия в беседе с журналистами «Комсомольской Правды» о временах и нравах в музыке и в целом в российском социуме, высказала мнение, что корень проблем спрятан в отношениях в семьях нынешних молодых людей.
«Вот сейчас говорят: „Моргенштерн виноват!“ Да, не он виноват, а родители, которые сделали так, что ребенок, кроме Моргенштерна, никого не знает, ничего не понимает», - конкретизировала артистка.
Певица отметила снизившийся уровень образования молодежи. И тут она видит прямую вину старшего поколения.
«Я за то, чтобы детьми занимались родители, чтобы им объясняли с малых лет что хорошо, а что плохо. Да, не факт, что дети среду начнут слушать классическую музыку. Хотя, может, лет через 40 придут к этому, а может, и вообще никогда... Дело не в этом. Дети должны знать, что такая музыка тоже существует. Только имея полное представление о культурном мире, дети смогут сами сделать какой-то выбор».
Валерия не согласна с распространенным мнение о том, что артисты могут «научить плохому».
«Если у человека здоровая психика, если он нормально воспитан, если в доме приваливали определенные нравственные ценности, так ты ему хоть что спой, он в жизни не поведётся ни на какую пропаганду. А если дома все плохо, то вероятность выше. Не в артисте дело», - уверена исполнительница.
Продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин рассказал о ситуации с новогодними корпоративами в условиях пандемии. В комментарии «Телепрограмме» Пригожин сообщил, что заказы на новогодние выступления есть, и за некоторые из них уже получена предоплата. Однако, по его словам, концерт может сорваться в любой момент, поэтому они с Валерией не тратят эти деньги и всегда готовы вернуть их заказчику в случае отмены мероприятия.
В прошлом году Иосиф Пригожин рассказал, что ему пришлось вернуть 8,5 млн рублей предоплаты за выступление Валерии на корпоративе в городе, где публичные мероприятия оказались под запретом из-за коронавируса.