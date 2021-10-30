Эксперт раскрыл реальный размер пенсии Светличной

Скандал с мнимой пропажей актрисы Светланы Светличной еще на слуху у публики. Недавно родственники вели разговор о тяжелом материальном положении пожилой актрисы. Сын Светличной Алексей Ивашов заявил, что мать получает пенсию в размере 10 тысяч рублей. Однако размер выплаты от государства должен быть гораздо выше. Об этом, в частности, говорила и Людмила Поргина, тоже актриса и пенсионерка.
Портал popcornnews попросил доктора экономических наук, профессора кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлию Финогенову прокомментировать ситуацию. Эксперт считает, что Ивашов либо не осведомлен о том, какую пенсию получает его мать, либо лукавит. На самом деле Светличной должны выплачивать более 50 тысяч рублей ежемесячно.
«Пенсия заслуженных артистов РСФСР в Москве делится на госстандарт и доплаты по категориям. Если сложим их, то получится 53 тысячи. Со следующего года все тоже известно: 55 тысяч 623 рубля — это пенсия, которая будет выплачиваться заслуженным артистам. Она не может быть равна десяти тысячам — это минимальная выплата. Если проанализировать ситуацию, то минимум 53 тысячи», — объяснила Финогенова.