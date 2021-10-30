Эксперт раскрыл реальный размер пенсии Светличной

«Пенсия заслуженных артистов РСФСР в Москве делится на госстандарт и доплаты по категориям. Если сложим их, то получится 53 тысячи. Со следующего года все тоже известно: 55 тысяч 623 рубля — это пенсия, которая будет выплачиваться заслуженным артистам. Она не может быть равна десяти тысячам — это минимальная выплата. Если проанализировать ситуацию, то минимум 53 тысячи», — объяснила Финогенова.