Пугачева случайно раскрыла домашнее прозвище Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин не зря считаются крепкой и гармоничной звездной парой. Они женаты уже более 20 лет, но детали личной жизни напоказ не выставляют. Единственно – законная родительская гордость проявляется в том, что Максим довольно часто выкладывает фото-и видеоотчеты о том, как растут и развиваются их близняшки Лиза и Гарри.

Фото: Instagram Instagram

А тут Алла Борисовна в интервью Олегу Меньшикову для YouTube-проекта, которое проводилось в загородном особняке пары, оговорилась и выдала маленькую семейную тайну.

«Гаргульи у входа, я их боялась! А Масяня мне говорит: «Они нас охраняют!»

«Масяня» - Максим Галкин – обустраивал замок в деревне Грязь по своему вкусу. Он решил у входа разместить скульптурное изображение гаргулий. Объясняя идею супруга украсить жилище этими чудищами, Пугачева назвала его старичком, который заблудился в детстве.

Бывшая домработница Аллы Пугачевой заступилась за Примадонну, в адрес которой в последнее время регулярно поступают обвинения от других артистов.