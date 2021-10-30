Пугачева случайно раскрыла домашнее прозвище Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин не зря считаются крепкой и гармоничной звездной парой. Они женаты уже более 20 лет, но детали личной жизни напоказ не выставляют. Единственно – законная родительская гордость проявляется в том, что Максим довольно часто выкладывает фото-и видеоотчеты о том, как растут и развиваются их близняшки Лиза и Гарри.
А тут Алла Борисовна в интервью Олегу Меньшикову для YouTube-проекта, которое проводилось в загородном особняке пары, оговорилась и выдала маленькую семейную тайну.
«Гаргульи у входа, я их боялась! А Масяня мне говорит: «Они нас охраняют!»
«Масяня» - Максим Галкин – обустраивал замок в деревне Грязь по своему вкусу. Он решил у входа разместить скульптурное изображение гаргулий. Объясняя идею супруга украсить жилище этими чудищами, Пугачева назвала его старичком, который заблудился в детстве.
Бывшая домработница Аллы Пугачевой заступилась за Примадонну, в адрес которой в последнее время регулярно поступают обвинения от других артистов.
Людмила Дороднова долгие годы трудилась домработницей и хорошо знала, как Пугачева ведет себя в жизни. По словам Дородновой, артистка — невероятно добрый и отзывчивый человек. А потому она отметила, что ей крайне обидно слышать обвинения в ее сторону.