Садальский показал фото: он у гроба своей матери

Станислав Садальский в годовщину смерти своей мамы выложил в инстаграме коллаж из архивных фотографий. На одной из них – он сам, 12-летний мальчик, горько плачущий у ее гроба.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мама умерла вчера, вчера много лет назад», — подписал Садальский снимок писателя Марка Леви.

Мама Садальского, Нина Васильевна, ушла из жизни молодой и красивой. Она преподавала географию, заведовала местным городским отделом образования. Женщине было всего 36 лет., рассказывает 5 Канал.

Сам Садальский рассказывал, что в ее смерти был повинен его отец, который часто поднимал руку на супругу. Несмотря на то, что он был представителем одной из самых гуманных профессий, – Садальский и его младший брат родились в семье школьных учителей в Чувашской глубинке.

После смерти жены мужчина отправил детей в интернат. Станислав с ним после этого почти не поддерживал отношений, вплоть до его смерти в 2001 году

В микроблоге актер опубликовал трогательное стихотворение Владимира Гандельсмана «Воскрешение матери», где показано, что мама всегда рядом со своим ребенком – над этой кровной связью не властны ни время, ни смерть.