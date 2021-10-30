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Садальский показал фото: он у гроба своей матери

Ирина Лебедева
55 минут назад

Станислав Садальский в годовщину смерти своей мамы выложил в инстаграме коллаж из архивных фотографий. На одной из них – он сам, 12-летний мальчик, горько плачущий у ее гроба.

Садальский показал фото: он у гроба своей матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мама умерла вчера, вчера много лет назад», — подписал Садальский снимок писателя Марка Леви.

Мама Садальского, Нина Васильевна, ушла из жизни молодой и красивой. Она преподавала географию, заведовала местным городским отделом образования. Женщине было всего 36 лет., рассказывает 5 Канал.

Сам Садальский рассказывал, что в ее смерти был повинен его отец, который часто поднимал руку на супругу. Несмотря на то, что он был представителем одной из самых гуманных профессий, – Садальский и его младший брат родились в семье школьных учителей в Чувашской глубинке.

После смерти жены мужчина отправил детей в интернат. Станислав с ним после этого почти не поддерживал отношений, вплоть до его смерти в 2001 году

В микроблоге актер опубликовал трогательное стихотворение Владимира Гандельсмана «Воскрешение матери», где показано, что мама всегда рядом со своим ребенком – над этой кровной связью не властны ни время, ни смерть.

«Стихотворение замечательное. Раз 10 перечитала и каждый раз по-новому. Маме Царствия Небесного», «36 лет! Как мало! Какая красивая! ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ НИНЕ!», - подписчики искренне сочувствуют Станиславу.

Актер Станислав Садальский не верит в историю любви Прохора Шаляпина, который женился на канадской миллионерше и овдовел через два месяца. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
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