Назван реальный размер пенсии Светличной

У советской и российской актрисы Светланы Светличной размер пенсии должен во много раз превышать ту сумму, что первоначально раскрыл ее сын Алексей Ивашов. Об этом в интервью PopCornNews заявила доктор экономических наук, профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

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«Она [пенсия] не может быть равна десяти тысячам — это минимальная выплата», — пояснила специалист. По ее словам, артистке должны выплачивать, согласно российскому законодательству, более 50 тысяч рублей в месяц.

Финогенова отметила, что каждому заслуженному артисту РСФСР в Москве ежемесячно выплачивают около 53 тысяч рублей. В нее входят «госстандарт и доплаты по категориям». Кроме того, начиная с 2022 года, размер выплат данной категории граждан увеличится и составит 55 тысяч 623 рубля, уточнила профессор.

О пропаже Светланы Светличной стало известно 25 октября. О том, что мать не выходит на связь с 21 октября, сообщил ее сын. После этого глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль поиски артистки.